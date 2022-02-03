Суд в Удмуртии отказал в иске несогласным с обязательной вакцинацией рабочих

ТАСС, 3 февраля. Верховный суд Удмуртии отказал в иске инициативной группе граждан, несогласных с обязательной вакцинацией от коронавируса сотрудников промышленных предприятий региона, сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов республики.

"Верховный суд Удмуртской Республики рассмотрел административные иски о признании недействующим постановления главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике. <…> Исследовав материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства, Верховный суд Удмуртской Республики в удовлетворении заявленных требований отказал", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, суд рассмотрел исковые заявления работников АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" и АО "Чепецкий механический завод" о признании недействующим одного из подпунктов постановления главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике от 5 октября 2021 года о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан. Постановлением было предписано обеспечить проведение профилактических прививок сотрудникам, работающим в том числе на промышленных предприятиях, предприятиях, занимающихся производством продукции.

Представитель главного государственного санитарного врача пояснил, что оспариваемое постановление принято уполномоченным лицом, порядок опубликования и вступления в силу не нарушен, постановление не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Представители правительства региона, управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, а также "Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг" возражали против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что действующее законодательство наделяет главного государственного санитарного врача правом для принятия оспариваемого решения, противоречия вышестоящим нормативным правовым актам, по их мнению, не имеется.

Ранее сообщалось, что сотрудники АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" оспорили в суде решение об обязательной вакцинации рабочих промпредприятий, а также свое отстранение от работы из-за непрохождения вакцинации.