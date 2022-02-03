Оперативные службы в Сочи перевели в усиленный режим работы из-за гроз и снегопадов

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми грозами и сильными снегопадами в Сочи, сообщает в четверг администрация города.

"По прогнозам метеорологов, утром и днем 4 февраля на территории Сочи ожидается дождь, в горной зоне - мокрый снег и снег, местами сильные осадки. Возможна гроза. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы", - говорится в распространенном сообщении. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

Ранее ТАСС сообщал, что количество придомовых территорий, подтопленных в Краснодарском крае ливнями и активным таянием снега, превысило 1 тысячу, также подтоплено более 300 домовладений. С 21 января на части Краснодарского края оказывал воздействие комплекс неблагоприятных метеорологических явлений с выпадением обильных осадков преимущественно в виде снега. Позднее температура воздуха увеличилась и началось активное таяние снега.