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Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, и одной бустерной дозой, сделанной разрешенной в ЕС вакциной. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС", - сказал он.

Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.

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