В центре Хельсинки проходит акция протеста против антиковидных ограничений

ХЕЛЬСИНКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Представители сферы культуры и организации мероприятий, которая оказалась одной из наиболее пострадавших из-за введенных в Финляндии из-за пандемии ограничений, собрались в четверг у здания правительства Финляндии в центре Хельсинки на акцию протеста. На месте находятся сотни человек, передает корреспондент ТАСС. Согласно информации на странице акции в Facebook, к ней присоединятся не менее 1,4 тыс. человек.

Собравшиеся среди прочего требуют адаптации законодательства к возможным будущим эпидемиям. "Мы больше не согласимся с тем, чтобы сферу культуры и организации мероприятий всегда на всякий случай закрывали первой", - подчеркнули организаторы.

"Пандемия не окончена. Мы не знаем, будут ли новые волны. Могут быть новые пандемии. Мы требуем конкретных шагов: обновления закона об инфекционных заболеваниях, укрепление ресурсов системы здравоохранения, рассмотрение культурного экспорта как части внешней торговли, укрепление социальной защиты фрилансеров", - отметили они. Они также не согласны с постепенным снятием ограничений, требуя делать это быстрее.

В мероприятии принимают участие руководители финских театров, сферы спорта, профильных общественных организаций, известные в Финляндии музыканты и исполнители. Участники принесли с собой белый гроб, который позже планируют отнести к зданию парламента в качестве символа "разрушения сферы культуры" вследствие ограничений.

Как сообщила в среду премьер-министр страны Санна Марин, Финляндия начнет отменять ограничительные меры с 14 февраля. В частности, будут ослаблены ограничения для работу ресторанов, которые теперь смогут оставаться открытыми до полуночи (в настоящее время - до 21:00), а с 1 марта смогут открыться ночные клубы. Кроме того, ограничения на численность участников различных мероприятий будут отменены с середины февраля.

Финляндия с 1 февраля уже ослабила некоторые из действующих ограничений, введенных ранее из-за ухудшения ситуации с пандемией. Так, был снят контроль на границах для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны и не входящих в Шенген государств ЕС, ослаблены ограничения на время работы точек общепита, многие общественные места и учреждения, где риск заразиться коронавирусом низкий, смогли вновь открыться. Это, в частности, театры, спортзалы, выставки, кинотеатры.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили почти 84% жителей старше 12 лет, третью дозу - 50%. В связи с распространением омикрон-штамма власти в конце 2021 года ужесточили целый ряд ограничений.