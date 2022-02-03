Средняя зарплата врачей поликлиник в Москве в 2021 году составила 146 тыс. рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Средняя заработная плата врачей в московских поликлиниках в 2021 году составила 146 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"По итогам 2021 года средняя заработная плата врачей поликлиник составила 146 тыс. рублей в месяц, среднего медицинского персонала - 76,5 тыс. рублей. С началом пандемии COVID-19 работникам поликлиник были установлены дополнительные стимулирующие выплаты за счет средств федерального бюджета и города Москвы. Врачи, непосредственно работающие с больными коронавирусом, - 120 тыс. рублей; работающие в поликлиниках и сталкивающиеся с ковидом (врачи которые принимают пациентов с признаками ОРВИ) - 50 тыс. рублей. Средний медицинский персонал, непосредственно работающий с больными коронавирусом, - 75 тыс. рублей; работающий с пациентами с ОРВИ - 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, работникам медицинских организаций, участвующим в проведении вакцинации (ревакцинации) взрослого населения против COVID-19, осуществляются выплаты в размере 200 рублей за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет из числа прикрепленного к медицинской организации населения и одного вакцинированного из числа граждан Российской Федерации, застрахованных по ОМС, из числа сотрудников трудовых коллективов; 400 рублей за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет из числа прикрепленного к медицинской организации населения.

"Стимулирующие выплаты в сентябре-декабре 2021 года произведены на сумму 75,1 млн рублей", - уточнили в мэрии.