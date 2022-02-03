В Карачаево-Черкесии будут переводить мультфильмы на языки народов республики

ЧЕРКЕССК, 3 февраля. /ТАСС/. Мультфильмы будут переводить на языки народов Карачаево-Черкесии (КЧР) в новой профессиональной студии звукозаписи в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Об этом ТАСС рассказала в четверг руководитель проекта, студентка вуза Асият Байчорова.

"На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева в ближайшее время будет создана студия звукозаписи ElbySound для озвучивания мультфильмов на родных языках народов Карачаево-Черкесии. Целью данного проекта является популяризация родных языков региона среди подрастающего поколения посредством публикации таких мультфильмов в свободном доступе в социальных сетях", - сказала Байчорова.

По ее словам, для работы в профессиональной студии со всем необходимым оборудованием команда проекта будет осваивать звукорежиссуру. Над переводами будет работать Центр исследования языков народов КЧР, основанный на базе университета. На сегодняшний день уже отобран первый мультфильм, для работы над ним среди жителей республики объявлен кастинг. Проект является победителем конкурса молодежных проектов СКФО, который проводился Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

"К сожалению, мы все видим, что современная молодежь все меньше говорит на своем родном языке. А язык, как известно, это основа культуры любого народа. Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить культуру и передавать ее из поколения в поколение", - отметила Байчорова.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.