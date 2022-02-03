Африка значительно отстает от остального мира по числу вакцинированных от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Страны Африки значительно отстают от остальной части мира в вакцинации населения от коронавируса, что угрожает сохранением пандемии COVID-19 на планете. Об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти.

"На текущий день лишь 11% жителей Африки полностью вакцинированы от коронавируса, - отметила она в ходе брифинга, который транслировался на портале ВОЗ. - При этом 85% населения не получили пока ни одной прививки от COVID-19. Данный факт внушает тревогу".

По словам Моэти, для того, чтобы африканские страны достигли поставленной цели и к середине текущего года вакцинировали 70% своего населения, необходимо в шесть раз увеличить нынешние темпы прививочной кампании. "Для того, чтобы добиться этого, ВОЗ и ее партнеры направляют в страны Африки группы специалистов, - заявила она. - Данные группы проведут в Африке не менее шести месяцев и будут способствовать ускорению процесса вакцинации населения континента".

В свою очередь директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в Африке остается сложной. "Вспышки COVID-19 продолжают регулярно возникать в Африке, говорить о том, что эпидемиологическое положение стабилизировалось, еще рано", - отметил он.

Количество инфицированных коронавирусом достигло в Африке с начала пандемии 10 878 164. От осложнений COVID-19 на континенте умерли 239 446 человек.