В Смоленской области число амбулаторных пациентов с ковидом за неделю выросло на 80%

ТАСС, 3 февраля. Более 8,6 тыс. жителей Смоленской области, заразившихся коронавирусом, лечатся амбулаторно, за неделю их число увеличилось почти на 80%. Госпитализированы 992 пациента, сообщили в четверг ТАСС в региональном департаменте по здравоохранению.

"За последнюю неделю количество амбулаторных пациентов выросло почти на 80%, что, конечно, привело к увеличению нагрузки на первичное звено здравоохранения. На амбулаторном лечении находятся 8 681 человек", - сообщили в департаменте. На стационарном лечении находятся 992 пациента, что составляет 10% от числа всех заразившихся. "На сегодня занято 992 койки, сводными остаются 38% коечного фонда, перепрофилированного для лечения больных COVID-19", - добавили в сообщении.

Отмечено, что для решения проблем с очередями в поликлиниках будут разделять потоки пациентов, для приема лиц с признаками ОРВИ выделят отдельные кабинеты. Также предусмотрено увеличение количества выездных инфекционных бригад и привлечение студентов-медиков к работе в медучреждениях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено более 92,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 83 тыс. человек. За сутки госпитализированы 119 пациентов, коллективный иммунитет сформирован на 68,9%.