Коечный фонд ковид-госпиталей Саратовской области увеличили почти на 17%

ТАСС, 3 февраля. Учреждения здравоохранения Саратовской области развернули дополнительно 260 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 140 новых мест в стационарах предназначены для детей, сообщил в четверг министр здравоохранения области Олег Костин.

18 января Минздрав региона сообщал, что в области развернуто 1 558 коек, около 30% из них свободно. Таким образом, коечный фонд увеличился за 16 дней почти на 17%.

"Учитывая темпы распространения инфекции, дополнительно введено <...> 260 коек. Всего развернуто сейчас 1 818 коек, доля свободных коек находится около 15%", - сказал Костин.

Он отметил, что в течение недели дополнительно ввели 140 коек для лечения детей, в том числе 60 - в новой инфекционной больнице Саратова. Это связано с тем, что число новых случаев заболевания среди несовершеннолетних увеличилось более чем в три раза, а количество госпитализированных - более чем в два раза. "На сегодня в стационарах находятся уже 142 ребенка. За последние сутки поступило 28 детей, поэтому увеличиваем детские койки", - объяснил министр.

По словам Костина, увеличилось в два раза и количество новых случаев заражения среди беременных, госпитализировать их стали в полтора раза чаще. "Со вчерашнего дня в перинатальном центре создана структура из 55 коек для оказания медицинской помощи женщинам беременным. На сегодняшний день в стационаре находится 51 пациентка с акушерско-гинекологическим профилем. На дому получают лечение более 200 женщин", - сказал он.

В Саратовской области, по данным оперштаба региона, зарегистрировано 1 530 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, что является максимумом с начала пандемии, а общее количество заболевших достигло 148 037 случаев. Выздоровели с начала эпидемии 130 236 человек, за сутки - 155. На стационарном лечении находятся 1 532 человека, на амбулаторном - 11 048. С пятницы в Саратовской области намерены дополнительно ввести еще 100 коек в трех учреждениях.