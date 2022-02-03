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Пандемия COVID-19

В Карелии спад заболеваемости COVID-19 ожидают во второй половине февраля

В регионе хотя бы одним компонентом вакцины привились 286 380 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ощутимый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной новым штаммом "омикрон", в Карелии ожидают во второй половине февраля. При этом власти не исключают, что эпидобстановка вновь ухудшится уже к началу марта в связи с появлением подвида штамма ВА.2, сообщил на своей странице "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

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"Сейчас мы находимся на пике первой волны "омикрона", во второй половине февраля ожидаем резкий спад. Учитывая новые данные британских ученых, нам надо готовиться ко второй волне "омикрона" в начале-середине марта. Она будет такой же сильной (если не сильнее), как нынешняя", - написал он. Охлопков предположил, что республику может ждать несколько эпидемических волн, вызванных смешением разных подвидов штамма коронавируса "омикрон".

В регионе хотя бы одним компонентом противоковидной вакцины привились 286 380 человек, что составляет 59,1% от общего числа взрослых (73,9% от прививочного плана), полностью прошли вакцинацию 55,5% от общего числа взрослого населения. Ревакцинировались более 78 тыс. человек.

Для оказания помощи карельским медикам в республику привлекли более 500 учащихся местных медицинских образовательных учреждений, но и студентов и ординаторов Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Первая группа из 30 человек для работы в поликлиниках уже приехала в Петрозаводск, всего в республике помогать врачам будут 100 человек.

По данным Минздрава Карелии, в республики за время пандемии выявили 101 403 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 895 человек, из которых не были вакцинированы 868. В ковидных стационарах получают лечение 800 пациентов, доля свободных коек составляет 25,1%. Выздоровели за все время 96 135 пациентов, умерли - 1 327. В республике также частично приостановлено оказание плановой медицинской помощи, а детям и подросткам с хроническими заболеваниями разрешено выйти на дистанционное обучение до конца марта.

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РоссияКарелияПандемия COVID-19
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