В Карелии спад заболеваемости COVID-19 ожидают во второй половине февраля

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ощутимый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной новым штаммом "омикрон", в Карелии ожидают во второй половине февраля. При этом власти не исключают, что эпидобстановка вновь ухудшится уже к началу марта в связи с появлением подвида штамма ВА.2, сообщил на своей странице "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Сейчас мы находимся на пике первой волны "омикрона", во второй половине февраля ожидаем резкий спад. Учитывая новые данные британских ученых, нам надо готовиться ко второй волне "омикрона" в начале-середине марта. Она будет такой же сильной (если не сильнее), как нынешняя", - написал он. Охлопков предположил, что республику может ждать несколько эпидемических волн, вызванных смешением разных подвидов штамма коронавируса "омикрон".

В регионе хотя бы одним компонентом противоковидной вакцины привились 286 380 человек, что составляет 59,1% от общего числа взрослых (73,9% от прививочного плана), полностью прошли вакцинацию 55,5% от общего числа взрослого населения. Ревакцинировались более 78 тыс. человек.

Для оказания помощи карельским медикам в республику привлекли более 500 учащихся местных медицинских образовательных учреждений, но и студентов и ординаторов Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Первая группа из 30 человек для работы в поликлиниках уже приехала в Петрозаводск, всего в республике помогать врачам будут 100 человек.

По данным Минздрава Карелии, в республики за время пандемии выявили 101 403 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 895 человек, из которых не были вакцинированы 868. В ковидных стационарах получают лечение 800 пациентов, доля свободных коек составляет 25,1%. Выздоровели за все время 96 135 пациентов, умерли - 1 327. В республике также частично приостановлено оказание плановой медицинской помощи, а детям и подросткам с хроническими заболеваниями разрешено выйти на дистанционное обучение до конца марта.