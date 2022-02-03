В Петербурге почти 10 тыс. школьных классов закрыты на карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Количество школьных классов, которые перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ и COVID-19, достигло 9,6 тыс. в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию города.

"По данным на 3 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 184 группы в 87 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 9 663 класса в 674 школах", - говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор города Ирина Потехина сообщала, что 31 января в Петербурге на карантине находились более 4 тыс. классов. Отмечается быстрый рост заболеваемости среди учеников средней и старшей школы.

В связи с ростом числа заражений COVID-19 среди детей с 28 января по 13 февраля введены дополнительные ограничения. Детям запрещено посещать музеи, театры, зоопарки, цирки, бассейны и другие культурные, спортивные и развлекательные объекты, а также непродовольственные магазины и заведения общепита. Временно запрещены очные дополнительные занятия для детей, старшие классы переведены на дистанционное обучение.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 234 человек, накануне было 19 234. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 871 308 человек (6 295 за сутки), умерли 30 078 (56 за сутки).