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Пандемия COVID-19

В Петербурге почти 10 тыс. школьных классов закрыты на карантин

В городе фиксируется быстрый рост заболеваемости среди учеников средней и старшей школы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Количество школьных классов, которые перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ и COVID-19, достигло 9,6 тыс. в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию города.

"По данным на 3 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 184 группы в 87 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 9 663 класса в 674 школах", - говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор города Ирина Потехина сообщала, что 31 января в Петербурге на карантине находились более 4 тыс. классов. Отмечается быстрый рост заболеваемости среди учеников средней и старшей школы.

В связи с ростом числа заражений COVID-19 среди детей с 28 января по 13 февраля введены дополнительные ограничения. Детям запрещено посещать музеи, театры, зоопарки, цирки, бассейны и другие культурные, спортивные и развлекательные объекты, а также непродовольственные магазины и заведения общепита. Временно запрещены очные дополнительные занятия для детей, старшие классы переведены на дистанционное обучение.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 234 человек, накануне было 19 234. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 871 308 человек (6 295 за сутки), умерли 30 078 (56 за сутки).

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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