В Казахстане планируют рассмотреть возможность введения налога на роскошь

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана рассматривают возможность введения налога на предметы роскоши. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства финансов республики.

"В частности, предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей высокой стоимости таких марок, как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati. При этом по таким автомашинам должны быть исключены все льготы", - цитирует ведомство агентство Tengrinews.

По данным министерства, к предметам роскоши также планируется отнести определенные классы летательных аппаратов, яхт и недвижимое имущество, которое находится в городах республиканского значения, областных центрах и курортных зонах. Здесь также предусмотрено введение повышающих коэффициентов к налогу на имущество в зависимости от площади. "К примеру, квартиры площадью более 300 кв. метров, жилые дома, дачные (загородные) дома площадью более 400 кв. метров", - отмечает агентство.

Согласно информации Минфина, вопрос введения налогов на предметы роскоши проработают на площадке министерства национальной экономики. При этом конкретные сроки рассмотрения инициативы не указаны.