Первое издание "Слова о полку Игореве" выставили на торги за 3 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Самое первое издание "Слова о полку Игореве" будет выставлено на аукцион 10 февраля "Литфондом", первоначальная стоимость книги составит 3 млн рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома.

"Речь идет об издании "Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича…" (М., 1800)", - говорится в сообщении.

Как писал библиограф начала XX века Ю. Ю. Битовт, "это первое издание "Слова о полку Игореве", сгоревшее во время московского пожара 1812 года вместе с оригиналом". По его словам, уцелевшие экземпляры представляют большую библиографическую редкость и имеют значение оригинала, отметили в пресс-службе. Около трех лет назад некомплектный экземпляр "Слова …" купили на торгах почти за 8 млн рублей.

С первоначальной ставкой в 2 млн рублей на торги выставили издание "Стихотворения" А. С. Пушкина, две части которого вышли в мае и июне 1829 года. Также на аукцион представлена книга из библиотеки графа Алексея Аракчеева с его автографом. Это "Альбом важнейших видов Амстердама" второй половины XVIII века с собственноручной надписью графа, свидетельствующей, что он был "куплен в Голландии во время войны с французами в 1813 году в декабре месяце". Стартовая стоимость книги составляет 350 тыс. рублей.

Кроме того, на торгах можно будет приобрести издания русского авангарда, в частности, особый выпуск сборника Общества художников "Союз молодежи" (№ 2).