В Брянской области приостанавливают работу кинотеатров и музеев, детских игровых комнат

ТАСС, 3 февраля. Власти Брянской области с 4 по 18 февраля приостанавливают работу организаций в сфере развлечений и искусства, в том числе кинотеатров и музеев, запрещается проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Отмечается, что введение новых профилактических мер связано с ростом заболеваемости ковидом.

"Приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 2 90), деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 2 59.14), организаций культуры (театров, музеев, концертных залов, цирка)", - говорится в документе.

В заведениях общественного питания запрещается проводить мероприятия развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративы и концерты. Приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых, культурно-досуговых центрах и прочих объектах нежилого назначения. Ограничения будут действовать с 4 по 18 февраля включительно.

Ранее власти региона ввели запрет на посещение несовершеннолетними учреждений, предназначенных для развлечений и досуга, а также организаций дополнительного образования, спортивных, культурных, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей. Также количество участников массовых мероприятий ограничили до 30 человек, посещение которых допускается при наличии сертификата о вакцинации от ковида, справки о перенесенной болезни, медотводе или ПЦР-теста.

По данным регионального оперштаба, в Брянской области с начала пандемии выявлено более 108 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 97,8 тыс. человек. За сутки госпитализировано 114 пациентов, коллективный иммунитет сформирован на 66,1%.