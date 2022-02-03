{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Брянской области приостанавливают работу кинотеатров и музеев, детских игровых комнат

Введение новых профилактических мер связано с ростом числа заражений ковидом

ТАСС, 3 февраля. Власти Брянской области с 4 по 18 февраля приостанавливают работу организаций в сфере развлечений и искусства, в том числе кинотеатров и музеев, запрещается проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Отмечается, что введение новых профилактических мер связано с ростом заболеваемости ковидом.

"Приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 2 90), деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 2 59.14), организаций культуры (театров, музеев, концертных залов, цирка)", - говорится в документе.

В заведениях общественного питания запрещается проводить мероприятия развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративы и концерты. Приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых, культурно-досуговых центрах и прочих объектах нежилого назначения. Ограничения будут действовать с 4 по 18 февраля включительно.

Ранее власти региона ввели запрет на посещение несовершеннолетними учреждений, предназначенных для развлечений и досуга, а также организаций дополнительного образования, спортивных, культурных, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей. Также количество участников массовых мероприятий ограничили до 30 человек, посещение которых допускается при наличии сертификата о вакцинации от ковида, справки о перенесенной болезни, медотводе или ПЦР-теста.

По данным регионального оперштаба, в Брянской области с начала пандемии выявлено более 108 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 97,8 тыс. человек. За сутки госпитализировано 114 пациентов, коллективный иммунитет сформирован на 66,1%.

Теги
РоссияБрянская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Саудовская Аравия требует ПЦР-тесты у всех въезжающих в страну, независимо от вакцинации
Кроме того, за несоблюдение масочного режима в стране будут штрафовать на 1 тыс. риалов
Читать полностью