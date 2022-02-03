Власти Новосибирской области выделят 15 млн рублей на лекарства амбулаторным пациентам

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области дополнительно выделит 15 млн рублей на приобретение лекарственных средств для амбулаторных пациентов из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"Дополнительно 15 млн рублей выделит правительство Новосибирской области на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, которых мы наблюдаем в амбулаторных условиях, которым мы выдаем лекарственные препараты для проведения необходимой терапии", - заявил Хальзов.

По словам министра, число выявляемых случаев ковида значительно растет, 30-34% всех заболевших - дети. Всего в Новосибирской области подтверждено 106 926 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболели 1 447 человек, за сутки госпитализированы 119 человек. Общее число коек, развернутых для лечения пациентов с ковидом, составляет 4 369.