Доля ранних выявлений онкологии в Самарской области увеличилась на 3,5%

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля онкологических заболеваний в Самарской области, выявленных на ранней стадии, выросла на 3,5% с 2019 года и достигла 61,3% по итогам прошлого года. Однако темпы раннего выявления онкопатологий замедлились, сообщил на пресс-конференции в Самарском областном вещательном агентстве главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

"Несмотря на эпидситуацию, в регионе продолжают работать все медицинские организации по оказанию помощи, направленной на раннее выявление онкологических пациентов. Несмотря на все сложности, по итогам 2021 года уровень раннего выявления онкопатологий по региону составил 61,3% - это выше, чем среднероссийский показатель. Когда стартовала программа [по нацпроекту "Здравоохранение"] в 2019 году показатель был 57,8%. Мы надеялись, что эти показатели будут значительно выше, но на сегодняшний день темп замедлился", - рассказал Орлов.

Эксперт отметил, что уровень заболеваемости остается высоким при тенденции снижения смертности. При этом он связывает снижение уровня заболеваемости с тем, что граждане в меньшей степени обращаются в медицинские организации. По словам Орлова, показатель пятилетней выживаемости в Самарской области достиг 57,6%. Чаще всего в регионе диагностировали рак прямой и ободочной кишки, молочной железы, предстательной железы, а также онкопатологию легких.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями по нацпроекту "Здравоохранение" предусмотрены средства для закупки лекарств по ОМС. Орлов подчеркнул, что за три года объем финансирования увеличился в 8 раз. Препараты для каждого пациента подбираются индивидуально в зависимости от результатов исследований. "Это позволяет продлевать жизнь пациентам даже в запущенных стадиях, кода опухоль конкретного человека чувствительна к тем или иным препаратам, у нас появилась возможность использовать все новейшие средства в соответствии с теми клиническими рекомендациями, которые приняты в Российской федерации", - отметил специалист.