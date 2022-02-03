Трассы и канатные дороги открыли на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии после метели

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Трассы и станции горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, закрытые ранее из-за непогоды, работают в штатном режиме. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

Ранее сообщалось, что канатные дороги работают до станции "Кругозор" из-за неблагоприятных погодных условий. Были открыты трассы от станции "Кругозор" до "Азау". Выше станции "Кругозор" трассы закрывались из-за метели.

"В настоящее время погода на курорте хорошая. Все станции - "Мир", "Азау" и "Гарабаши" - работают в штатном режиме. Трассы открыты для катания", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь спасатели предупреждают о лавинной опасности выше 1,5 тыс. м в горах с 18:00 3 февраля до 18:00 4 февраля 2022 года. Они рекомендуют соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин - кататься только на размеченных разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах, следить за изменением погоды.

О курорте

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.

В праздничные дни в январе самую высокую гору Европы посетили 32 тыс. человек, что на 15% больше, чем год назад. К новому сезону "Эльбрус" расширил тарифную сетку и открыл онлайн-продажи ски-пассов через интернет-магазин на официальном сайте, а чтобы совершать покупки было удобнее, на всех станциях горы подключили бесплатный Wi-Fi.