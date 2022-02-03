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Пандемия COVID-19

В Петербурге более 2 тыс. студентов помогают медикам в борьбе с COVID-19

Ординаторы и студенты оказывают помощь в работе регистратур, принимают звонки в кол-центрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Количество ординаторов, студентов медицинских вузов и колледжей, которых привлекли в Петербурге для помощи медицинским организациям из-за роста заболеваемости COVID-19, составило более 2 тыс. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Сегодня к оказанию помощи пациентам с COVID-19 привлечены 747 студентов медицинских вузов, 928 студентов медколледжей, 338 ординаторов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Петербурге активно мобилизуется медицинский персонал. Ординаторы и студенты оказывают помощь в работе регистратур, принимают звонки в кол-центрах. Они контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с COVID-19 по телефону, информируют пациентов о результатах ПЦР-тестов. Это позволяет разгрузить участковых терапевтов, которые сейчас испытывают большие нагрузки.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 234 человек, накануне было 19 234. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 871 308 человек (6 295 за сутки), умерли 30 078 (56 за сутки).

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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