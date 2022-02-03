Около 6% смертей в мире связывают с низкой физической активностью

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Данные международных исследований свидетельствуют о том, что почти 6% смертей в мире ассоциированы с недостаточной физической активностью, сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"По данным экспертов, это данные международных исследований, в мире примерно 6% смертности ассоциировано с низкой физической активностью. При этом если говорить о конкретных причинах, то до 25% случаев рака молочной железы в той или иной мере ассоциировано с физической инертностью. Подобные же цифры можно привести по раку кишечника, по диабету, по ишемической болезни сердца", - рассказал она на круглом столе на тему "Российский спорт: развитие нации и интересы страны".

При этом Салагай отметил, что для увеличения числа людей, занимающихся физкультурой и спортом, а также ведущих здоровый образ жизни, были утверждены федеральные проекты "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни" в рамках нацпроектов.

"Реализация тех мер, которые были предусмотрены правительством РФ, позволила достичь достаточно серьезных результатов. Если говорить о данных за последние годы, то если в 2015 году количество людей, которые систематически занимались физкультурой и спортом, составляло примерно 31%, то в 2020 году - более 45%", - рассказал он.