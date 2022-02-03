В Госдуму внесли законопроект о штрафах за приобретение алкоголя для несовершеннолетних

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Государственный совет Удмуртской Республики в четверг внес в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за приобретение алкогольной продукции и психоактивных веществ для несовершеннолетних, правительство РФ инициативу не поддерживает из-за ее избыточности. Текст проекта и отзыв кабмина в четверг опубликованы в думской электронной базе.

Разработчики предлагают внести изменения в статью 6.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В нынешней редакции она предусматривает штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей за "вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ". Если же правонарушение допустили родители или опекуны, то штраф составит 4-5 тыс. рублей.

Авторы предлагают дополнить статью, распространив данную норму и на случаи приобретения для несовершеннолетних такой продукции.

Как указывают разработчики, опираясь на региональную статистику, "в большинстве случаев алкогольную и спиртосодержащую продукцию по просьбе подростков приобретают для них совершеннолетние лица". "Вместе с тем действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности лиц, приобретающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию для несовершеннолетних", - говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ инициативу не поддержало. В кабмине ссылаются на постановление пленума Верховного суда РФ, в котором дается определение вовлечению несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Согласно документу, "сама передача несовершеннолетнему алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в случае установления данного факта будет квалифицироваться как вовлечение в употребление вышеуказанной продукции и веществ". Таким образом, дополнительное регулирование в этой сфере не требуется.

"На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в отзыве кабмина.