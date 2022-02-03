Глава МВД Белоруссии пообещал не допустить хаоса и провокаций во время референдума

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии готовы оперативно отреагировать на изменение обстановки в стране во время республиканского референдума и не допустят ее дестабилизации. Об этом заявил в четверг глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

"Мы готовы к оперативному реагированию на изменения оперативной обстановки, не допустим хаоса на наших улицах и провокаций. Безопасность наших граждан и гостей страны будет обеспечена", - сказал министр, слова которого приводит издание СБ. Беларусь сегодня.

Глава ведомства отметил, что "на сегодняшний день в Республике Беларусь спокойная оперативная обстановка, она находится под контролем сотрудников органов внутренних дел и других ведомств". "Работа по пресечению деятельности деструктивных сил, которая сосредоточена в интернете, ведется постоянно", - добавил глава МВД республики.

В соответствии с указом президента Белоруссии конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.