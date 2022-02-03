В Москве пройдет флешмоб в поддержку Олимпийской сборной России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Флешмоб #Вместемысила в поддержку Олимпийской сборной России в Пекине пройдет 5 февраля на катке ВДНХ в Москве. Участники вместе с известными спортсменами и олимпийскими чемпионами поднимут белые, синие и красные листы и сложат их в российский флаг, сообщили в пресс-службе ВДНХ в четверг.

"Пятого февраля на самом большом катке столицы состоится флешмоб в поддержку Олимпийской сборной России. Принять участие могут все посетители ледовой площадки, а специальными гостями станут именитые спортсмены и чемпионы. ВДНХ приглашает поддержать российских спортсменов, которые поборются за медали на XXIV зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине", - говорится в сообщении с уточнением, что участникам флешмоба предложат сложить российский флаг из листов, окрашенных в цвета триколора.

Флешмоб #Вместемысила начнется в 14:00. Предварительная регистрация для участия не требуется. Вход на ледовую площадку осуществляется по билетам, приобрести их можно на сайте катка. Сбор с 13:00 у фонтана "Дружба народов".

"Мероприятие пройдет с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности. Гостям катка необходимо соблюдать социальную дистанцию, в закрытых помещениях - носить маски", - добавили в пресс-службе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.