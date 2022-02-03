Орловские власти запретили работу кафе и ресторанов в ночное время

ТАСС, 3 февраля. Власти Орловской области в условиях роста заболеваемости коронавирусом запретили до 10 февраля работу заведений общепита в ночное время, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба области.

"До 10 февраля временно запрещена работа предприятий общественного питания и ночных клубов с 23:00 до 06:00. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Орловской области", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю в регионе выявили около 3,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, в сравнении с предшествующей неделей рост заболеваемости достиг почти 63%. При этом омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 73% проб, отправленных на исследование из области. Также отмечается рост уровня госпитализаций пациентов с ковидом на 35%.

В Орловской области за сутки госпитализировано 99 человек с коронавирусом. С начала пандемии выявлено более 79 тыс. случаев заражения, из них суточный прирост составил 701 заболевший, более 69 тыс. пациентов выздоровели. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 76,7%.