Саудовская Аравия требует ПЦР-тесты у всех въезжающих в страну, независимо от вакцинации

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия вводит с 9 февраля дополнительные ограничения для въезда в королевство и выезда из страны в свете пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило в четверг министерство внутренних дел королевства на официальной странице в Twitter.

Согласно решению, саудовские подданные старше 16 лет при выезде из страны должны быть вакцинированы бустерной прививкой, сделанной через три месяца после получения второй дозы. При въезде в королевство, независимо от иммунного статуса, все старше восьми лет, включая подданных, должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета.

Кроме того, за несоблюдение масочного режима в Саудовской Аравии будут штрафовать на 1 тыс. риалов ($266).

С 1 февраля полная вакцинация является обязательным условием для пользования любым общественным транспортом и такси в Саудовской Аравии. Исключение делается только для тех, кто освобожден от вакцинации, что отражено в специальном приложении Минздрава. Это решение затрагивает поезда, такси, аренду машин, в том числе через любые приложения для пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, а также паромы. Кроме того, по информации транспортных властей, невакцинированным или не полностью вакцинированным людям запрещен также вход в штаб-квартиру ведомства, здания транспортных компаний и служб, пункты проката авто, офисы перевозчиков. Что касается авиатранспорта, то правило допуска на рейсы только вакцинированных пассажиров действует в Саудовской Аравии еще с 1 сентября 2021 года.

В королевстве с населением почти 35 млн человек полностью привито 23,7 млн человек (68%), при этом бустерную дозу сделали 7,5 млн жителей (21,12%). Хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 сделали 25,5 млн человек (71,5%). В середине января в стране было зарегистрировано максимальное число заболевших коронавирусом с начала пандемии - более 5 тыс., - в то время как еще в ноябре их число достигало лишь 20-30 человек в день. С конца прошлого года саудовские власти вновь обязали население носить маски и соблюдать социальную дистанцию.