В Архангельске впервые пройдет межрегиональный турнир по пляжному футболу

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Первый межрегиональный Кубок Поморья по пляжному футболу пройдет в Архангельске с 25 по 27 февраля. В турнире примут участие команды из шести регионов, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.

"Участие планируют принять восемь команд: две команды Архангельской области - "Искра" и "Единая Россия", молодежная сборная Санкт-Петербурга, команды Москвы, Ярославля, Рыбинска, Владимира и Костромы", - сказал Пивков.

Турнир включен в Единый календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта России, кубок пройдет в рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом.

Гостем соревнований станет игрок сборной России, чемпион мира 2021 года, победитель Евролиги и Межконтинентального кубка Борис Никоноров. Пивков пояснил, что пляжный футбол в настоящее время не является развитым видом спорта в регионе, поэтому одна из целей проведения турнира и приезда Никонорова - популяризация пляжного футбола. В Архангельске есть специализированный центр для занятия пляжными видами спорта.