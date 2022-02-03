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Более 11 млрд рублей направят в Подмосковье на рекультивацию мусорных полигонов

В 2022 году работы будут проводиться на шести объектах

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 11 млрд рублей планируется направить в 2022 году на программу рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов в Московской области. В этом году работы будут проводиться на шести объектах, сообщила в четверг пресс-служба Мособлдумы.

"Всего в регионе уже рекультивировано 13 полигонов, в 2021 году заключены муниципальные контракты на разработку проектов рекультивации четырех объектов. В 2022 году на 6 объектах будут проводиться работы. <...> Финансирование программы рекультивации на 2022 год составило более 11 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что в этом году планируется провести работы по рекультивации на полигонах "Часцы" в Одинцове, "Съяново" в Серпухове, "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Парфеново" в Сергиевом Посаде, "Воловичи" в Коломне и "Егорьевском" в одноименном городском округе.

В настоящее время в Московской области построена современная промышленная инфраструктура обращения с коммунальными отходами, закрыты все мусорные полигоны, а также введены в эксплуатацию 11 современных предприятий по переработке мусора.

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