Deutsche Welle запретят вещание в России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"[В рамках первого этапа ответных мер российская сторона имеет в виду реализовать] прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ", - указали в дипведомстве.

Также в первый этап ответных мер Москвы в связи с решением немецкого медиарегулятора в отношении RT DE аннулируется аккредитация всех сотрудников российского бюро германской телерадиокомпании. "[В первый этап ответных мер входит] аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle", - говорится в сообщении МИД.

Москва приняла решение сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, которым будет запрещен въезд на территорию России.

"Запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Публикация перечня не предполагается", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Москва инициирует процедуру рассмотрения компетентными органами РФ вопроса о признании иностранным СМИ-иноагентом телерадиокомпании DW.

"[В рамках мер, предусмотренных Москвой, входит] инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", - сообщили в министерстве.

Россия также закрывает корреспондентский пункт DW. "[Российская сторона имеет в виду реализовать] закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании Deutsche Welle в Российской Федерации", - указали в дипведомстве.

Помимо этого, РФ аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро DW. "[В первый этап ответных мер входит] аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle", - говорится в сообщении МИД.

"Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", - добавили в МИД РФ.

Запрет на вещание RT DE

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В МИД России указали, что решение властей ФРГ вынуждает Москву приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.