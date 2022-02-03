Власти Ставрополья направят 1,5 млрд рублей на питание в младшей школе в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 1,5 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания в младшей школе в 2022 году. Качество питания во всех образовательных учреждениях контролируют родительские комиссии, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"Больше 130 тыс. учеников 1-4 классов в нашем регионе обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели в 2022 году предусмотрено более 1,5 млрд рублей. <…> У нас созданы специальные родительские комиссии, которые помогают следить за качеством питания учеников. Подобная работа организована в каждой школе региона", - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее на заседании рабочей группы по организации бесплатного горячего питания для начальных классов в школах вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2020-2021 году более 7,7 млн учащихся 1-4 классов школ были обеспечены бесплатным горячим питанием. Около половины родителей были удовлетворены организацией питания.

"Не забываем и об инфраструктуре для организации детского питания. В 2022-2023 годах проведем капитальный ремонт 18 пищеблоков. Техническую документацию для этого уже готовим", - отметил Владимиров.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2020 года предусматривает обеспечение бесплатным горячим питанием детей в начальной школе.