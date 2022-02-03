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На Кубани пять населенных пунктов освободились от воды после паводка

В регионе произведена откачка 750 тыс. кубометров воды, также расчищены и углублены почти 10 км магистральных каналов

ТАСС, 3 февраля. Паводковые воды ушли из пяти населенных пунктов Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Краснодарском крае пять населенных пунктов полностью освобождены от воды. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. В Славянском и Красноармейском районах продолжают работать оперативные группы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На территории Северского района работает аэромобильная группировка главного управления", - сказали в пресс-службе.

Уже откачано 750 тыс. кубометров воды, расчищены и углублены около 10 км магистральных каналов. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь населению.

По данным на утро четверга на территории 18 населенных пунктов Кубани были подтоплены более 1 000 придомовых территорий и свыше 300 домов.

Теги
РоссияКраснодарский край
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