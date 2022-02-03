На Олимпиаду в Китай прибыли по меньшей мере 16 высокопоставленных иностранных гостей

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Уже 16 иностранных глав государств и правительств, а также высокопоставленных политических деятелей прибыли в Пекин на намеченную на пятницу церемонию открытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

США и союзники против пекинской Олимпиады: что известно про бойкот?

В столицу Китая уже прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его киргизский коллега Садыр Жапаров, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Сингапура Халима Якоб. Одним рейсом в Пекин прилетели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и глава Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг.

Среди других прибывших гостей принцесса Таиланда и председатель Национального собрания Республики Корея.

Ранее МИД КНР сообщал о том, что на церемонии открытия Олимпиады будут присутствовать главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители более 20 стран и международных организаций.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.