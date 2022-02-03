В зоопарке Петербурга родился ленивец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Детеныш родился у ленивцев Ирвина и Сони в Ленинградском зоопарке в Петербурге, это первый случай разведения ленивцев в истории зоопарка. Сотрудники долго скрывали детеныша от публики, чтобы он подрос и окреп, сообщается в официальной группе зоопарка "ВКонтакте".

"Мы сообщаем важную и очень радостную новость! В октябре у ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. Мы долго скрывали новорожденного от посетителей и даже закрывали вольер с ленивцами от посторонних глаз, ведь размножение этих животных - очень непростая задача. К сожалению, данных не сохранилось, но, вероятно, это первое успешное разведение ленивцев в Ленинградском зоопарке за всю его историю", - говорится в сообщении.

Детеныш здоров, он уже ест яблоки, яйца и другой прикорм помимо материнского молока. В зоопарке отметили, что он учится перемещаться по вольеру без помощи матери, цепляясь за балки. В первые месяцы после рождения сотрудники зоопарка не тревожили детеныша, который всегда сидел на животе матери. Сейчас он сам знакомится с сотрудниками: ленивцы обладают сильным обонянием, которое позволяет им различать людей.

Ленивцы - сумеречные животные, поэтому днем посетители зоопарка могут видеть их только спящими. Но с 3 февраля по 10 февраля в 11:40 сотрудники зоопарка будут кормить маму и детеныша, и увидеть их во время кормежки в павильоне "Тропический дом" смогут все желающие.

Случаев размножения ленивцев в неволе зарегистрировано мало. Беременность самки длится около 6 месяцев, детеныш рождается хорошо развитым. Он переходит на соседнюю от матери ветку в возрасте 9 месяцев.