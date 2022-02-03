На Урале свыше 12% сетей ЖКХ изношены более чем на 60%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Более 12% электрических, тепловых, водопроводных, канализационных сетей изношены более чем на 60% в Уральском федеральном округе (УрФО). Общая протяженность коммунальных сетей в УрФО составляет более 300 тыс. км, в 2021 году заменено более 2 тыс. км, сообщается в четверг на сайте полномочного представителя президента РФ в округе.

"Общая протяженность коммунальных сетей в УрФО - более 300 тыс. км. 175 тыс. км - электрические сети, 50 тыс. - газовые, около 40 тыс. - водопроводные, примерно по 20 тыс. - тепловые и канализационные. На данный момент износ более 60% имеют 12,6% от суммарной протяженности электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. В 2021 году регионы провели капремонт и замену более чем 2 тыс. км сетей", - говорится в сообщении.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что в модернизацию сетей и объектов коммунального хозяйства вкладываются значительные средства, но этого все равно недостаточно. "Проблемы копились десятилетиями, привести в порядок все разом невозможно. Однако у регионов есть инструменты привлечения в отрасль средств федерального бюджета. Есть ресурсы внутри самой отрасли, связанные с собираемостью платежей и организационными вопросами. Самое главное - заниматься системой ЖКХ комплексно, в непосредственной связке с другими проектами развития территорий", - приводятся слова полпреда в сообщении.

По данным полпредства, обновление коммунальных объектов идет также по концессионным соглашениям, программе "Стимул" Минстроя России. Регионы сотрудничают с институтами развития, намерены пользоваться инструментами инфраструктурного меню.

Так, Курганская область подписала соглашение на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,6 млрд рублей, который пойдет в том числе на развитие инженерной инфраструктуры. А Челябинская область получила одобрение на финансирование проекта по модернизации и замене очистных и канализационных сетей в областной столице за счет средств ФНБ на сумму более 1 млрд рублей.