Институт развития интернета открыл прием заявок на создание видеоигр и проектов в соцсетях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Институт развития интернета открыл прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи и национального контента в цифровой среде, организаторы рассчитывают получить значительное число крупных проектов в блогосфере, социальных сетях, а также сериалов и видеоигр. Об этом сообщает пресс-служба ИРИ.

"Конкурсы обладают довольно существенными различиями, они касаются как тематических линий, направлений контента, процедуры рассмотрения заявок, так и сроков производства. Например, в отборе на создание молодежного контента время производства проекта ограничено текущим годом, во втором конкурсе к рассмотрению принимаются долгосрочные проекты со сроком реализации до 2024 включительно. Кроме того, обязательное условие конкурса нацконтента - очная защита заявок финалистов перед членами Продюсерского совета", - рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, которого процитировали в пресс-службе.

Заявки на участие будут приниматься до 28 февраля включительно. Гореславский подчеркнул, что организация получила возможность поддержки долгосрочных проектов, в связи с чем рассчитывает получить, в частности, проекты по созданию видеоигр разной тематики, а также проекты в блогосфере, социальных сетях и сериалы. Победителей отбора назовут в апреле.

Поддержка полнометражных художественных, документальных и анимационных картин в этом году не предусмотрена. Кроме того, при договоренности показа проекта на ТВ, "прокатное окно" между интернет-премьерой и демонстрацией на других площадках должно составлять не менее месяца.

ИРИ проводит конкурс на создание интернет-контента с 2020 года. За это время организация поддержала свыше 700 проектов.