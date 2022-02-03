Сейм Латвии поддержал введение штрафов за демонстрацию вне музеев военной техники СССР

РИГА, 3 февраля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании одобрил в первом чтении законодательные поправки, предусматривающие введение штрафов за публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники в течение более 30 дней, если это происходит за пределами музеев.

"Цель законопроекта - добиться того, чтобы еще оставшиеся символы советской власти, вооружения и военная техника - например, кое-где еще остались советские самолеты, пушки, танки, размещенные возле армейских баз СССР или на развязках дорог, - чтобы такая военная техника, которая осталась как прославление тоталитарного режима, больше там не находилась, и чтобы размещение такой техники было бы наказуемым деянием", - сказал депутат от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" Янис Иесалниекс в ходе дебатов, трансляция которых велась на сайте законодательного органа.

Парламентарий Валерий Агешин, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", со своей стороны подверг критике эти законодательные поправки. "Призываю учитывать важное обстоятельство, что такого рода вооружения и связанные с ними элементы также могут быть размещены и в местах захоронений. Еще один важный аспект, который, на мой взгляд, не учитывают авторы законопроекта, - аспект международных договоров Латвийской Республики. Международные договоры Латвии предусматривают охрану мемориальных сооружений и массовых захоронений воинов", - отметил он.

Инициативы на рассмотрение Сейма в марте прошлого года подали несколько депутатов от национального объединения. Как пояснили парламентарии, цель этих поправок - "добиться, чтобы еще оставшиеся символы СССР - оружие и военная техника, которые стоят на пьедесталах в общественных местах в Латвии за пределами музеев, - были демонтированы".

За публичную демонстрацию советской и нацистской военной техники вне музеев и дольше 30 дней нацблок предлагает ввести административные штрафы. Для физических лиц - предупреждение или штраф в размере до €350, а для юридических - предупреждение или штраф до €2 900. Чтобы законодательные поправки вступили в силу, их еще в двух чтениях должен принять Сейм, а после - утвердить президент.