Колокольцев поставил приоритетные задачи новому начальнику УМВД по Ульяновской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев представил руководящему составу нового руководителя управления МВД по Ульяновской области Максима Петрушина и поставил перед ним приоритетные задачи, в том числе отметив важность борьбы с кибепреступлениями и контроль за восстановлением системы вытрезвителей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил руководящему составу управления МВД России по Ульяновской области нового начальника - полковника полиции Максима Петрушина, назначенного на эту должность в конце января указом президента РФ. На мероприятии, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, присутствовали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководители правоохранительных структур региона", - сказала она.

Колокольцев отметил, что в целом ситуация в регионе стабильная. При этом еще остаются вопросы, требующие повышенного внимания. Среди них - противодействие IT-преступности, для граждан эта тема является крайне чувствительной. Кроме того, к числу других приоритетных задач для ульяновской полиции также относятся борьба с незаконным оборотом наркотиков, противодействие коррупции, обеспечение безопасности дорожного движения, а также оказание госуслуг.

Глава МВД напомнил, что в прошлом году вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым в стране фактически восстановлена система вытрезвителей. В связи с этим он поручил новому начальнику УМВД России по Ульяновской области держать данное направление на контроле. "Знаю, что в регионе уже утвержден порядок создания и работы подобных спецучреждений. Министерство внутренних дел долго отстаивало свою позицию. Теперь все законодательные пробелы устранены. Полномочия у субъектов имеются", - процитировали министра в пресс-центре МВД.

В завершение Колокольцев выразил уверенность, что при поддержке вверенного личного состава, коллег из взаимодействующих структур Максим Петрушин справится с возложенными задачами, и пожелал ему успехов.