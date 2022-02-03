Белгородский губернатор опроверг информацию об эвакуации жителей в ПВР

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об отработке эвакуации жителей районов и городских округов в пункты временного размещения (ПВР). О ложной информации в расклеенных по региону листовках он сообщил в четверг на своей странице в Instagram.

"В районах и городских округах региона начали расклеивать подобного вида листовки (об отработке эвакуации в ПВР - прим. ТАСС). Информация, которая в них содержится, ложная. Если вы видите такую публикацию, обращайтесь в полицию", - написал Гладков.

Как отметили в ГУ МЧС по Белгородской области, объявления об отработке эвакуации жителей, якобы назначенной на 8 февраля, появились в четверг в поселке Северный.

"Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, является ложной и не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе ведомства.