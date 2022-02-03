Число заболевших COVID-19 в Вологодской области выросло за неделю в три раза

ВОЛОГДА, 3 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Вологодской области увеличилось за неделю в 3 раза - с 400 до 1 160. Число госпитализированных пациентов с ковидом возросло за этот период в 1,5 раза - с 714 до 1 074, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.

"Эпидемиологическая обстановка продолжает стремительно ухудшаться, за минувшие сутки выявлено 1 160 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 249 - дети. За неделю количество заболевших ковидом увеличилось в 3 раза - с 400 на 25 января до 1 160 на сегодня, в том числе среди детей - в два раза. Число госпитализированных увеличилось в 1,5 раза - с 714 до 1 074, из них детей - 114. Моногоспитали заполнены на 76%", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба, представив данные на инфографике.

По его словам, стремительно продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, за неделю он составил 2 раза. "В минувший понедельник количество первичных обращений пациентов с ОРВИ составило 8 770 случаев. Это рекорд за всю историю системы здравоохранения Вологодской области. Во вторник и среду нагрузка чуть снизилась, но в целом идет увеличение заболеваемости, а это означает, что в следующий понедельник, 7 февраля, мы ожидаем пиковую нагрузку, которая, скорее всего, превысит предыдущий показатель. Это очередной вызов для первичного звена здравоохранения", - сообщил вице-губернатор.

За последние сутки поступило более 16 тыс. обращений и звонков, в среднем фиксируется от 1 600 до 2 500 звонков в одну поликлинику в зависимости от количества прикрепленного населения.

Всего в Вологодской области выявлено 110 310 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 1 160, из них 136 госпитализированы. Выздоровели 99 035 человек, умерли 3 217. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи взрослым, и амбулаторной, и стационарной, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям сохранена в полном объеме. Приостановлена работа сферы дополнительного образования в очном формате для учреждений всех форм собственности. Коллективный иммунитет к ковиду составляет 69%.