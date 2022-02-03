Пенсионеры Северной Осетии начали получать проиндексированные до 8,6% выплаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Проиндексированные до 8,6% пенсии начали получать неработающие жители Северной Осетии пенсионного возраста. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе отделения ПФР по республике.

"Неработающие пенсионеры в республике начали получать проиндексированные выплаты, - говорится в сообщении. - Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно".

Страховые пенсии более 142,5 тыс. неработающих пенсионеров в Северной Осетии проиндексированы на 8,6% - выше уровня инфляции за 2021 год, которая, по данным Росстата, составила 8,4%. При этом с 1 января выплаты уже были увеличены на 5,9%, однако с 1 февраля в соответствии с изменениями федерального законодательства они дополнительно проиндексированы до 8,6%.