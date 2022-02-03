Владимирский Росздравнадзор проверит информацию об отказе врача осмотреть больного ковидом

ВЛАДИМИР, 3 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор по Владимирской области проверит информацию о том, что участковый врач, пришедший на другой вызов, отказался осмотреть мужчину, заразившегося коронавирусом. Об этом в четверг сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области проверит факт неоказания медпомощи мужчине с коронавирусом, которого, согласно распространенной в соцсетях информации, пришедший на другой вызов участковый врач отказался осмотреть", - говорится в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 92 722 случая заболевания, за последние сутки заболели 1 068 человек, госпитализировали 186. Вылечились 82 738 пациентов, 3 109 человек умерли. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 55,8%.