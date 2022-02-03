Deutsche Welle не получала официального уведомления о прекращении вещания в России

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Германская медиакомпания Deutsche Welle пока не получала официального уведомления российских органов о прекращении вещания в РФ. Об этом сообщил в четверг изданию Spiegel представитель DW Кристоф Юмпельт.

"Нам пока не приходило ничего официального - ни в Берлине, ни в Москве", - сказал он. По словам Юмпельта, в медиакомпании узнали о шагах российских властей из СМИ. Он сообщил, что DW позже заявит о своей позиции.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается "аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

В рамках мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. На соответствующем этапе ответных мер российская сторона предусматривает также прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории страны.

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В МИД России указали, что решение властей ФРГ вынуждает Москву приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.