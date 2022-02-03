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Пандемия COVID-19

Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Андрей Ермак заверил, что продолжает работать и надеется восстановиться в ближайшее время

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

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"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест", - отметил он, добавив, что это случилось "крайне невовремя".

В то же время Ермак заверил, что продолжает работать и надеется восстановиться в ближайшее время. "Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги", - написал Ермак.

На следующей неделе ожидается встреча политсоветников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). Эту информацию накануне подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. На переговорах политсоветников Киев представляет Ермак.

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