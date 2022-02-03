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Новых ограничений в России не планируется.
Новых ограничений в России не планируется.
Новых ограничений в России не планируется.
Новых ограничений в России не планируется.
Новых ограничений в России не планируется.
Пандемия COVID-19

Новых ограничений в России не планируется. Главное о коронавирусе за 3 февраля

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 12 284 564 случая заражения, из них новых — 155 768. За сутки умерли 667 человек, за весь период — 333 357. Госпитализированы 17 792 человека, что на 3,4% больше показателя предыдущего дня.
  • Правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за "омикрона", заявил президент Владимир Путин. По его словам, ограничения для контактных лиц, возможно, будут сниматься в ближайшее время.
  • Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС.
  • В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон".
  • Назальная вакцина будет использоваться для ревакцинации.
  • Количество одновременно болеющих ковидом россиян может достичь 4 млн человек уже на последней неделе февраля, сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 429 572 случая заражения, из них новых — 26 904. Госпитализированы 1 622 человека — 6% от числа выявленных случаев заболевания. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 385,6 млн случаев заражения, умерли 5 703 498 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Европе за неделю коронавирусом заразились 12 млн человек — это самый высокий еженедельный показатель с начала пандемии.
  • Италию смогут посещать иностранцы, привитые не признанными в ЕС вакцинами, для этого будет необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.
  • Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. 
Теги
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