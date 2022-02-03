Новых ограничений в России не планируется. Главное о коронавирусе за 3 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 12 284 564 случая заражения, из них новых — 155 768. За сутки умерли 667 человек, за весь период — 333 357. Госпитализированы 17 792 человека, что на 3,4% больше показателя предыдущего дня.
- Правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за "омикрона", заявил президент Владимир Путин. По его словам, ограничения для контактных лиц, возможно, будут сниматься в ближайшее время.
- Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС.
- В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон".
- Назальная вакцина будет использоваться для ревакцинации.
- Количество одновременно болеющих ковидом россиян может достичь 4 млн человек уже на последней неделе февраля, сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.
Москва
- Всего зафиксировано 2 429 572 случая заражения, из них новых — 26 904. Госпитализированы 1 622 человека — 6% от числа выявленных случаев заболевания.
Мир
- Всего зафиксировано более 385,6 млн случаев заражения, умерли 5 703 498 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Европе за неделю коронавирусом заразились 12 млн человек — это самый высокий еженедельный показатель с начала пандемии.
- Италию смогут посещать иностранцы, привитые не признанными в ЕС вакцинами, для этого будет необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.
- Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения.