Заболеваемость вологодских медиков возросла за три дня в 1,5 раза

ВОЛОГДА, 3 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости медицинских работников в Вологодской области увеличился за минувшие три дня в 1,5 раза - с 1 208 до 1 841 человек, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.

"Растет заболеваемость медработников: на минувший понедельник было 1 208 заболевших медработников, на сегодня уже 1 841, за 3 дня рост в 1,5 раза. Это приводит к ряду проблем, на которые мы реагируем: недозвоны в поликлиниках, очереди. Скапливались в ожидании до 25-30 человек, время ожидания составляло до 2 часов, в основном в Вологде, Череповце. С учетом этой нагрузки и числа обращений вызовы на дом отрабатывались нашими медиками до 1-2 часов ночи, чтобы полностью отработать все вызовы", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

Так, в Вологодской поликлинике №2 количество вызовов врача на дом возросло в 5 раз - с 40-50 до 250. Нагрузка на "скорую помощь" увеличилась вдвое - с 300 до 600 вызовов, сообщил замгубернатора. "Мы понимаем, что и это не предел. Ожидаем пиковые значения на следующей неделе. Вологжане, пожалуйста, с температурой 37 не нужно вызывать скорую помощь. Алгоритм действий прописан: до 38 - посещаем неотложные отделения в поликлиниках, выше 38 - вызываем медика на дом, выше 39 - скорая помощь", - обратился к жителям Кольцов.

Как сообщил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, на борьбу с коронавирусом привлечены 57 студентов-медиков старших курсов, 26 ординаторов и более 500 студентов медколледжей, а также 119 волонтеров из числа сотрудников учреждений культуры, спорта, соцзашиты. Сформирован кадровый резерв.

"На сегодня в каждой поликлинике открыто пять-семь кабинетов неотложной помощи, при необходимости будет открыто еще больше. Обслуживание вызовов длится до полуночи, до часу ночи. Прогнозируем еще больше обращений в следующий понедельник. Чтобы снизить эту нагрузку, поликлинику будут работать в выходные, в субботу и воскресенье с 8 до 17 часов", - сообщил Плотников.

Всего в Вологодской области выявлено 110 310 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 1 160, из них 136 госпитализированы. Выздоровели 99 035 человек, умерли 3 217. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи взрослым, и амбулаторной, и стационарной, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям сохранена в полном объеме. Приостановлена работа сферы дополнительного образования в очном формате для учреждений всех форм собственности. Коллективный иммунитет к ковиду составляет 69%.