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В Италии рассчитывают, что новый декрет властей приведет к возвращению туристов из России

По данным ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, в 2021 году число приезжающих из РФ было практически сведено к нулю - показатель сократился более чем на 90%

РИМ, 3 февраля. /ТАСС/. Возвращение в Италию туристов из РФ имеет стратегическое значение для турсектора республики. Об этом в четверг сообщила ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, которая рассчитывает, что после недавнего послабления антиковидных мер в Италию смогут приехать около 1 млн российских туристов.

По ее данным, в 2021 году число приезжающих из России было практически сведено к нулю - показатель сократился более чем на 90%. "Для Италии это важный поворотный момент <...>. Возвращение россиян в Италию является стратегическим [моментом] для турсектора в том числе потому, что гости из этой страны традиционно отличаются высокой покупательной способностью, которая до пандемии составляла почти €1 млрд", - указывается в пресс-релизе.

Coldiretti напомнила, что туротрасль Италии потеряла в 2021 году более €10 млрд. Там указали, что для восстановления турпотоков необходимо разрешить иностранцам в стране доступ в гостиницы и рестораны с ковид-сертификатом на основании отрицательного результата теста на ковид. Сейчас заселение в отели, а также посещение ресторанов разрешено только вакцинированным или переболевшим.

Днем ранее власти Италии сообщили, что иностранцы, привитые от коронавируса не признанными в ЕС вакцинами, смогут находиться в республике и пользоваться услугами, требующими наличия сертификата о вакцинации, если предоставят отрицательный результат теста на коронавирус. Такое положение содержится в принятом в среду декрете Совмина. Однако министр здравоохранения Роберто Сперанца пояснил, что это решение никак не влияет на действующие ограничения на въезд в страну.

В настоящий момент ряд стран, включая Россию, входит в список государств, из которых въезд с туристическими целями запрещен. При въезде по причинам рабочего характера (на срок более 120 часов), для лечения, учебы, а также по возвращении из временных поездок из этих стран предусмотрен карантин. Без специальных распоряжений Минздрава данные ограничения сохраняются до истечения режима чрезвычайной ситуации, то есть как минимум до 31 марта.

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