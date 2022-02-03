Число заболевших COVID-19 в Архангельской области за две недели выросло в шесть раз

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Архангельской области за две недели возросло более чем в шесть раз с 396 случаев 20 января до 2 571 случая 3 февраля. Как сообщает в четверг пресс-служба администрации региона, за сутки в области обрабатывается около 8 тыс. тестов на коронавирус.

"В Поморье наращиваются темпы тестирования населения на COVID-19. На сегодняшний день лаборатории обрабатывают порядка 8 тыс. тестов в сутки. Кроме того, в медицинские организации закуплены экспресс-тесты, которые позволяют установить наличие вируса у пациентов в течение 15-20 минут, - сообщили в пресс-службе. - Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 2 571 человек".

За последние сутки в Архангельской области госпитализировано 192 пациента с COVID-19. В Архангельской области развернуто 2 196 специализированных коек, занято около 1 800 коек. Их число можно увеличить до 3 200, сказали ТАСС в областном Минздраве.

2 февраля в Архангельске был открыт центр бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, за первые сутки работы в центре приняли порядка 600 пациентов, у 30% протестированных диагностирован COVID-19. 3 февраля с 7 до 14 часов прошли тестирование 462 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 146 324 случая новой коронавирусной инфекции, из них 121 053 человека выздоровели, 2 011 умерли.