Детский омбудсмен призвала предусматривать в школах условия для детей с инвалидностью

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова предложила внести изменения в нормативно-правовые акты для того, чтобы в школах предусматривались все условия для приема на обучение детей с инвалидностью.

"Ежегодно при приеме детей в первые классы родителям детей с инвалидностью отказывают по причине отсутствия условий для обучения. Чтобы решить эту проблему, родители обращаются в разные инстанции, в том числе к федеральному уполномоченному. В этой связи предлагается внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления по учету детей, которые должны учиться в школе. Необходимо учитывать потребности в создании специальных условий для обучения и воспитания ребенка с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации", - заявила Львова-Белова в четверг на круглом столе по вопросам образования детей с нарушениями развития.

По ее словам, это позволит своевременно предусмотреть в образовательных организациях все необходимое в соответствии с особенностями и потребностями детей. Омбудсмен также рассказала, что за последние годы количество детей с инвалидностью в образовательных учреждениях выросло. "С 2016 года [в РФ] количество детей, имеющих инвалидность, выросло на 13,3%. В образовательных организациях, если раньше обучались 83 тыс. детей [с инвалидностью], то на 2020 год - уже 104 тыс.", - отметила она.

Львова-Белова добавила, что одной из проблем в сфере образования детей с инвалидностью является острая нехватка специалистов. Так, по ее словам, на данный момент допустимая численность детей со сложным дефектом развития составляет не более пяти человек в группе, при этом им положены не менее одного учителя-дефектолога или педагога-психолога, не менее половины штатной единицы учителя-логопеда, не менее одной штатной единицы ассистента-помощника. "Вот эти критерии ограничивают возможности образовательных организаций принимать таких детей к себе на обучение, потому что [существует] катастрофическая нехватка специалистов. <...> Ситуация со специалистами сложная, в регионах я бы сказала даже тяжелая, дефицит возникает в том числе потому, что специалисты уходят в коммерческую сферу, потому что нет возможности обеспечить их должной оплатой, какими-то льготами и поддержкой", - сказала уполномоченный.