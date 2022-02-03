В России запустили информационный проект для выявления дорожных ловушек для водителей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Всероссийский информационный проект "Дорожные ловушки" запущен для выявления на дорогах России участков, где искусственно созданы условия для нарушения водителями правил дорожного движения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России.

"Организаторами всероссийского информационного проекта "Дорожные ловушки" стало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор". Цель проекта - выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", - сказали в пресс-центре.

В МВД пояснили, что под дорожными ловушками подразумеваются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает правила дорожного движения, но при этом оказывается, что по той или иной причине он их нарушает. "Мест, где такие ситуации происходят, на российских дорогах достаточно, и во многих случаях это несет для водителей негативные последствия: эвакуацию автомобилей, административные штрафы, а также увеличивает риск попадания в ДТП", - подчеркнули в ведомстве.

Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения. Отмечается, что информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования. При это организаторы подчеркивают, что если такие ситуации можно устранить при помощи сотрудников дорожных организаций, то "Информавтодор" будет проводить данную работу своими силами.