В Калмыкии зафиксировали пятикратный прирост пациентов с коронавирусом

"Уровень заболеваемости коронавирусом в Калмыкии сейчас в пять раз выше, чем в предыдущие волны. За последнюю неделю ситуация стабилизировалась на высоких цифрах - порядка 500 человек в сутки. Под наблюдением специалистов сейчас находятся более 10 тыс. человек", - сказал он.

ЭЛИСТА, 3 февраля. /ТАСС/. Пятикратный прирост пациентов с подтвержденным ковидом фиксируется в Калмыкии за последнюю неделю, под наблюдением врачей находятся свыше 10 тыс. человек, сообщил ТАСС в четверг министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

По словам Кикенова, половину всех заразившихся коронавирусом составляют дети и подростки, на сегодняшний день под наблюдением специалистов находятся порядка 5 тыс. юных пациентов. "В Калмыкии фиксируется рост заболеваемости детей и подростков коронавирусом. Они составляют практически половину от числа всех заболевших, то есть под наблюдением врачей порядка 5 тыс. человек. Считаю, это связано с тем, что раньше мы их не прививали. Госпитализированных среди детей немного", - отметил он.

В республиканской инфекционной больнице для маленьких пациентов создано 30 койко-мест. При необходимости власти откроют госпиталь для детей в трехэтажном корпусе республиканского детского медицинского центра имени В. Д. Манджиевой, там развернут порядка 100 мест. Подготовлен запас необходимых лекарств и запущена лаборатория для исследования ПЦР-тестов для детей. Сейчас она исследует до 200 тестов за две смены, в случае осложнения ситуации их количество планируется увеличить до 300 исследований в сутки.

"В республику поступила первая партия вакцины для детей, порядка 450 доз. Мы начали вакцинацию, которая осуществляется с согласия родителей", - добавил министр.

Госпитализации и амбулаторное лечение

Несмотря на высокий уровень заболеваемости, резкого увеличения числа госпитализированных нет. В ковидных госпиталях региона развернуто 490 койко-мест, из них 20% - это свободный коечный фонд, уточнил министр.

"Нагрузка ложится на амбулаторное звено, в связи с чем мы сделали перераспределение ресурсов. Увеличили в несколько раз число дополнительных бригад неотложной помощи для взрослых и детей, бригад скорой помощи, ковидных бригад, - как в Элисте, так и в муниципалитетах. В частности, у нас 20 бригад "неотложки" для взрослых, 20 - для детей. Успеваем осмотреть всех пациентов, поэтому в развертывании амбулаторных круглосуточных центров пока в республике необходимости нет", - добавил собеседник агентства.

По данным оперштаба на четверг, в республике с начала пандемии зарегистрировано 39 378 случаев заражения (плюс 485 за сутки), выздоровели и выписаны 33 613 пациентов (плюс 104 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, пять из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 784 человек.