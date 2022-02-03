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СЖР назвал ответные меры на запрет вещания RT DE вынужденными и адекватными

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Deutsche Welle в 2019 году призывало людей выходить на митинги, чем СМИ заниматься не имеют права

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов РФ расценил меры в отношении телерадиокомпании Deutsche Wellе в ответ на запрет вещания RT DE как вынужденные и адекватные. Об этом ТАСС заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в связи с публикацией МИД РФ первого этапа мер.

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"Союз журналистов России всегда выступает против любых ограничений работы средств массовой информации. Тем не менее, когда какие-то органы иностранного государства не дают работать российским СМИ, ограничивают их свободу, нарушают свободу слова, МИД имеет право применять ответные меры", - указал собеседник ТАСС.

По его словам, Deutsche Welle в 2019 году призывало людей выходить на митинги, чем СМИ заниматься не имеют права. "Deutsche Welle публиковало много раз очень неприличные карикатуры на Владимира Путина и других руководителей российского государства. Тем не менее продолжало свободно работать. В данном случае реакция МИД РФ - ответ на многочисленные попытки властей Германии запретить работу RT DE. Этот шаг со стороны немецкого регулятора стал последней каплей. Ответные меры вынужденные и адекватные", - подчеркнул Соловьев.

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