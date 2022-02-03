Жан-Мари Ле Пен госпитализирован с подозрением на инсульт

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Основатель правой партии "Национальный Фронт" (сейчас - "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован в одну из клиник столичного региона Франции Иль-де-Франс с подозрением на инсульт. Об этом сообщает в четверг радио France Bleu.

Источник из окружения 93-летнего политика сообщил радиостанции, что Ле Пен "испытал проблемы со зрением во время ужина в понедельник вечером", а в среду вечером его отправили в больницу на обследование. По предварительным данным, врачи "не обнаружили ничего, что вызывало бы обеспокоенность" и его жизни ничто не угрожает. Тем не менее, его решили оставить под наблюдением до субботы.

Отмечается, что 2018 году политика трижды госпитализировали из-за не прекращавшегося жара. В том году 20 июня он отпраздновал свой день рождения в больнице.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" с момента основания партии в 1972 году до 2011 года, когда он перешел на должность почетного председателя, а главой движения была избрана его дочь Марин Ле Пен. Позднее она начала политику смены имиджа партии в пользу более умеренной риторики, на фоне чего у нее произошел конфликт с отцом из-за его противоречивых высказываний в прессе, которые были сочтены слишком радикальными и некорректными. В результате Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии, а в марте 2018 года на съезде партия окончательно упразднила и сохранявшийся за ним символический пост почетного председателя.